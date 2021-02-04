Діта фон Тіз відреагувала на скандал навколо ексчоловіка Мериліна Менсона

Днями акторка Еван Рейчел Вуд звинуватила рок-музиканта Мериліна Менсона в насильстві та аб'юзі. Гучний скандал прокоментувала ексдружина співака модель Діта фон Тіз. Вона зізналась, що за сім років стосунків чоловік не проявляв жодної агресії до неї.

Джерело: інстаграм Діти фон Тіз

48-річна знаменитість наголосила, що всі моторошні деталі, які 1 лютого оприлюднила зірка серіалу "Світ Дикого Заходу" Еван Рейчел Вуд, її не стосуються. Вона запевняє, що Мерилін Менсон не був жорстокий до неї.

Важливо Жахливо знущався: Еван Рейчел Вуд звинуватила Мериліна Менсона в насильстві

Діта фон Тіз про скандал навколо Мериліна Менсона

Модель зізналась, що після звинувачень рок-музиканта в насильстві отримала безліч повідомлень зі співчуттями. Тому поспішила запевнити, що в них з Мериліном Менсоном були інші стосунки. За словами зірки, вона пішла від чоловіка не через жорстокість та аб'юз, а через зради та наркотичну залежність.

Знайте, що оприлюднені подробиці не стосуються мого особистого досвіду впродовж наших семи років спільного життя. Якби таке було, я б не вийшла за нього заміж у грудні 2005 року. Я пішла від нього через 12 місяців через його невірність і зловживання наркотиками,

– поділилась Діта фон Тіз.

Знаменита артистка зауважила, що підтримує всіх жертв насильства та вважає, що подібним проявам немає місця в стосунках. Вона щиро сподівається, що жінки, які опинилися в подібній ситуації, як Еван Рейчел Вуд, знайдуть в собі сили повернутися до повноцінного життя.

"Будь-якому насильству немає місця в стосунках. Я закликаю тих з вас, хто піддався насильству, вжити заходів, щоб зцілитися і знайти сили для повної самореалізації. Це моя єдина заява з цього приводу", – йдеться в дописі Діти фон Тіз.

Що відомо про скандал навколо Мериліна Менсона

33-річна американська акторка Еван Рейчел Вуд звинуватила Мериліна Менсона в насильстві та аб'юзі, які тривали багато років. 52-річний музикант нібито почав залицятися до на 19 років молодшої дівчини ще тоді, коли вона була підлітком. Актриса розповіла, що співак "промивав мізки, змушував підкорятися і шантажував". Наразі відомо, що про насильство з боку рокера зізнались ще 4 жінки.

Сам музикант свою провину заперечує. За його словами, оприлюднені факти "спотворюють минуле". Додамо, що після скандалу Мерилін Менсон втратив роль у серіалі "Американські боги" та ще в декількох проєктах.