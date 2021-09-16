Мені досі важко, – Алла Мазур зізналась про смерть матері

У четвер, 16 вересня, Алла Мазур святкує 56-річчя. У день народження вона зробила несподіване зізнання – два місяці тому померла її мама. Розповідаючи про втрату, журналістка ледь стримувала сльози.

У святковому інтерв'ю Алла Мазур щемливо зізналась, що це її перший день народження без мами Марії. Жінка пішла з життя ще в липні, однак її смерть зірка переживала так болісно, що впродовж двох місяців приховувала втрату.

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Мама моя пішла на небо два місяці тому, і мені досі важко про це говорити. Я не писала нічого в соцмережах, не говорила про це публічно. Можливо тому, що досі не можу впустити думку, що її більше немає,

– зі сльозами на очах поділилась Алла Мазур.

Тележурналістка розповідає – вони з мамою були настільки близькі, що вона досі розмовляє і радиться з нею.

"Мені весь час здається, що десь поїхала в санаторій, скоро повернеться. Я відчуваю її присутність, я з нею розмовляю, раджуся, намагаюся, щоб у нашій родині все було добре, тому що вона завжди переживала за всіх нас", – додала Алла Мазур.

У день народження знаменитість публічно подякувала покійній мамі Марії за життя та все, що вона в неї вклала. У студію ранкового шоу Алла Мазур принесла архівні сімейні фото, на яких вперше показала батьків і брата Олександра.

Архівні фото Алли Мазур з мамою

Алла Мазур з мамою Марією / Скриншот з відео

Алла Мазур з мамою Марією в Києві / Скриншот з відео

Алла Мазур з мамою і сином у Болгарії / Скриншот з відео

Алла Мазур з сім'єю / Скриншот з відео