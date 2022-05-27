Меган Маркл вшанувала жертв стрілялини у початковій школі в Техасі: фото неофіційного виходу
Джерело:інстаграм Archewell
Дружина принца Гаррі вшанувала пам'ять жертв стрілянини у початковій школі в Техасі, в результаті якої загинули 19 дітей і 2 вчителів. Меган Маркл поклала квіти до хреста для 10-річної дівчинки.
Візит Меган Маркл до техаського міста Увалді був неофіційним. Принц Гаррі цього разу не був поруч із коханою.
Дивіться також Батька Меган Маркл госпіталізували після інсульту, – ЗМІ
Меган Маркл вшанувала жертв стрілянини у Техасі
Дружина принца Гаррі приїхала в Увалді, як матір. Вона висловила свої співчуття та особисто підтримала людей, які переживають неймовірне горе.
Меган Маркл поклала букет білих троянд, що були перев'язані фіолетовою стрічкою, до хреста для 10-річної Узії Гарсії. Дівчинка стала однією з 19 учнів, які загинули під час стрілянини.
Меган Маркл вшанувала жертв стрілянини у Техасі / Фото з інстаграму Archewell
Стрілянина в Техасі: головне
- 25 травня 18-річний хлопець відкрив вогонь в початковій школі міста Увалді, що в американському штаті Техас. У школі навчаються учні 2 – 4 класів.
- Губернатор міста Грег Ебботт повідомив, що стрілка ліквідували.
- У результаті стрілянини загинули 19 учнів та 2 вчителів.
- У лікарню потрапили 15 поранених дітей, постраждав 45-річний чоловік. У критичному стані перебуває 66-річна бабуся та 10-річна дівчинка.
- Також поранень зазнали двоє поліціянтів.
- Стріляв 18-річний Сальвадор Рамос. Окрім чужих людей, він поранив свою бабусю.
- Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден прокоментував жахливу трагедію. Він наголосив, що батьки загиблих дітей вже ніколи не будуть такими, як раніше. Вони більше ніколи не зможуть обняти свою дитину, побачити її.
- Президент США закликав звернути увагу на закони про контроль над зброєю. Він втомився від цього і треба діяти, а не казати, що на ці трагедії не можна вплинути.