Меган Маркл виграла суд у справі з британським таблоїдом

Герцогиня Сассекська вже кілька років веде "війну" з папараці, які часто втручаються в її особисте життя. Відтак, з британським таблоїдом Mail on Sunday у справі про порушення конфіденційності вона виграла.

Суддя Марк Ворбі із Високого суду у Лондоні зазначавши, що видання повинне буде відшкодувати Меган грошовий компенсацію, розмір якого поки невідомий.

Читайте також Меган Маркл не поїде до Великої Британії з принцом Гаррі: причина

Меган Маркл виграла суд

Відомо, що видання Mail on Sunday, яке входить у холдинг Associated Newspapers, опублікувало минулого року на своїх сторінках уривки з приватного листа герцогині її батькові Томасу, який вона написала ще в серпні 2018 року. Меган після цього подала на таблоїд в суд за порушення авторських прав, її приватного життя і закону про захист даних.

"Ця тактика не нова. Насправді вона дуже довго існує без наслідків. Для них це гра. Для мене і багатьох інших – це справжнє життя, справжні стосунки і реальна драма. Збиток, який вони завдали і продовжують завдавати, дуже великий. Світу потрібні надійні, підтверджені фактами, якісні новини. Mail on Sunday і його партнерські видання роблять прямо протилежне", – заявила Меган під час засідання, яке, скоріше за все, відбулось онлайн.

Маркл додала, що через дезінформацію програють усі, проте вона розуміє, що така річ продається набагато краще, ніж правда та порядність. Вона поділяє перемогу із кожним прихильником її справи та подякувала принцу Гаррі і її матері за підтримку у нелегкому шляху до правди.

Варто додати, що наразі залишилось відкритим лише питання про те, чи Меган Маркл є єдиним власником авторських прав чи могла бути співавтором. Втім, рішення цього питання, яке піднімлять 2 березня у суді, повпливає лише на розмір грошової компенсації.

Принц Гаррі теж виграв суд

Не лише Меган Маркл перемогла у черговій судовій тяганині – її чоловік виграв суд у справі з британськими виданнями The Mail On Sunday and MailOnline щодо наклепу. У жовтні 2020 року вони опублікували 2 схожі між собою статті про те, що принц Гаррі начебто "відвернувся від британських збройних сил" після того, як відмовився від виконання обов’язків членів королівської сім'ї. У виграній справі чоловік теж повинен отримати грошову компенсацію, яку обіцяє спрямувати на благодійність.