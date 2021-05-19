Меган Маркл і принц Гаррі святкують третю річницю весілля: найяскравіші фото подружжя

Одна з найвідоміших сімей світу – Меган Маркл і принц Гаррі відзначає особливий весняний день. Рівно 3 роки тому, 19 травня, увесь світ спостерігав за розкішним королівським весіллям онука Єлизавети II. Редакція Showbiz 24 пригадала найяскравіші виходи пари у складі монаршої родини та після складання королівських обов'язків.

Принц Гаррі та Меган Маркл виховують сина й тепер очікують на народження донечки, яка має з'явитися на світ через декілька тижнів. Вже понад рік закохані живуть у Каліфорнії та рідко здійснюють світські виходи. Тому до них прикута особлива увага публіки. Найяскравіші світлини зіркової пари, які запам'яталися прихильникам – дивіться далі на Showbiz 24!

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Історія кохання Меган Маркл та принца Гаррі

Американська акторка та британський принц познайомилися у 2016 році. Однак романтичні стосунки між ними виникли не одразу. Спершу Меган та Гаррі дружили, а через декілька тижнів онук Її Величності запропонував дівчині супроводжувати його під час поїздки в Африку.

8 листопада того ж року Гаррі офіційно оголосив про стосунки з американкою. Через рік королівський палац повідомив про їхні заручини.

Розкішна весільна церемонія, за якою, затамувавши подих, спостерігав увесь світ, відбулася 19 травня 2018 року.

Через рік Меган народила від молодшого сина принца Чарльза та принцеси Діани первістка. Хлопчика назвали Арчі. Однак малюк не довго був членом королівської родини. В березні 2020 року подружжя склало королівські обов'язки. Вже через декілька місяців Гаррі та Меган переїхали жити в США. Наразі пара чекає на поповнення у сім'ї. Маркл вагітна дівчинкою, яка народиться вже через декілька тижнів.

Найяскравіші фото Меган Маркл і принца Гаррі



Закохані Меган Маркл і принц Гаррі / Фото Getty Images



Закохані Меган Маркл і принц Гаррі / Фото Getty Images



Закохані Меган Маркл і принц Гаррі / Фото Getty Images



Закохані Меган Маркл і принц Гаррі / Фото Getty Images



Закохані Меган Маркл і принц Гаррі / Фото Getty Images