Меган Маркл і принц Гаррі показали різдвяну листівку: чи є на фото їхні діти

Принц Гаррі та Меган постали на різдвяній листівці наприкінці 2022 року. Ця листівка з побажаннями та фото подружжя вже приходить їхнім колегам.

Близьким друзям та колегам членів королівської сім'ї вже надходять зворушливі різдвяні листівки. Свою листівку презентували принц Гаррі та Меган Маркл.

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Різдвяна листівка Гаррі та Меган

Листівка подружжя виконана в бузково-бордовому кольорі. На ній зображене чорно-біле фото з нещодавнього виходу пари на церемонію Ripple of Hope Award. Тоді принц Гаррі одягнув елегантний чорний смокінг та білу сорочку, а Меган Маркл приміряла білосніжну сукню з вирізом та відкритими плечима від бренду Louis Vuitton.

Цього разу на світлині – лише подружжя. Це здивувало мережу, адже раніше Гаррі та Меган долучали до світлини ще й дітей – це було мало не єдиною можливістю побачити, як виглядають Арчі та Лілі.

Бажаю вам радісних свят. Від нашої сім'ї до вашої та від імені нашої команди Archewell Foundation, Archewell Audio та Archewell Productions бажаємо вам здоров’я, миру та щасливого Нового року,

– так підписана листівка.



Гаррі та Меган на листівці / Фото з твітера

Листівки королівської сім'ї

Вперше у новому статусі презентували листівку король Чарльз III та королева-консорт Камілла. Фото, яке вони обрали для листівки, досить особливе – це знімок, зроблений 5 вересня у Шотландії на Іграх горян, за 3 дні до смерті Єлизавети II.

Зворушливе фото презентували й принц та принцеса Уельські. Кейт Міддлтон і принц Вільям обрали світлину, яку зробили під час прогулянки з дітьми.

, що Гаррі та Меган досі використовують свої титули герцога та герцогині Сассекських, хоч вже давно від'єдналися від британської королівської родини.