Меган Фокс виходить заміж за Колсона Бейкера

31-річний співак Колсон Бейкер освідчився акторці Меган Фокс. Вони зустрічались півтора року й заручились у тому самому місці, де закохались одне в одного.

Пропозицію музикант, відомий як Machine Gun Kelly, зробив у вівторок, 11 січня. Він простягнув Меган Фокс дизайнерську каблучку, яку створив з британським ювеліром Стівеном Вебстером. На ній два камені – смарагд, який відповідає знаку зодіаку акторки, та діамант. Вони символізують дві половинки однієї душі.

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Через півтора року, за які ми пройшли через пекло і за які сміялися більше, ніж будь-коли в житті, він попросив мене вийти за нього заміж. І так само як у всіх попередніх і всіх майбутніх життях, я сказала "так",

– романтично оголосила Меган Фокс.

Однак секс-символ Голлівуду додала, що за цей короткий, але шалений проміжок часу вони пережили біль, жертвували і працювали над своїми стосунками. Усі випробування пара здолала завдяки шаленому коханню.

Відео з освідчення Колсона Бейкера підірвало мережу. Його переглянули 12 мільйонів користувачів.

У своєму інстаграмі музикант зблизька показав каблучку з діамантом, яку простягнув Меган Фокс. "Так у цьому та у будь-якому іншому житті". Я попросив її руки на тому самому місці, де ми закохалися одне в одного. Я знаю, що пропозицію роблять одним кільцем, але разом зі Стівеном Вебстером я розробив подвійне", – написав Колсон Бейкер.

Головне про роман Меган Фокс і Колсона Бейкера

Зірки познайомились на зйомках фільму "Опівночі у високій траві". Їхня дружба переросла в міцні почуття.

Через Колсона Бейкера Меган Фокс розлучилась з чоловіком Браяном Остіном, у шлюбі з яким прожила 10 років. У них залишилося троє синів, наймолодшому з яких 5 років. Актор навіть скаржився, що колишня погана мати, бо через нові стосунки покинула дітей.

У січні минулого року з'явились чутки про заручини закоханих. Тоді зірку підловили з діамантовою каблучною на безіменному пальці лівої руки. Однак Меган Фокс показала перстень зблизька і всі припущення відпали, адже на ньому був напис "Відвали".

Повний текст публікації Меган Фокс:

У липні 2020 року ми сиділи під цим деревом. Ми просили про магію.

Ми ще не знали, через який біль пройдемо за цей короткий, але шалений проміжок часу. Не підозрювали, наскільки багато роботи та жертв вимагатимуть ці стосунки. Ми були хмільні любов'ю.

І ось, через півтора року, за які ми пройшли через пекло і за які сміялися більше, ніж будь-коли в житті, він попросив мене вийти за нього заміж.

І так само як у всіх попередніх і всіх майбутніх життях, я сказала "так", а потім ми випили кров одне одного.

11.01.22