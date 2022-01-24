Майже відмовилась від кар'єри співачки: Ірина Федишин мала вийти заміж за священника

Українська співачка Ірина Федишин вперше зізналась, що мала вийти заміж за священника. Так, зірка почала зустрічатися з майбутнім чоловіком Віталієм Човником тоді, коли він планував їхати до Ватикану.

Відома українська артистка Ірина Федишин поділилась відвертим зізнанням про особисте життя. Вона зізналась, що почала зустрічатися з чоловіком, який планував стати священником.

До слова У блискучій мінісукні: Ірина Федишин зачарувала яскравим сценічним образом

Ірина Федишин мала вийти заміж за священника

Виконавиця розповіла, що почала стосунки тоді, коли коханий мав їхати до Ватикану на навчання. У нього вдома влаштували прийом.

"Зібрались всі священники, я тоді приїхала на свято. Я пам'ятаю й досі, як вони мене лякали: "Іро, а ми знаємо, що ти співаєш. А ти що, хочеш вийти заміж за Віталіка? Він буде священником, а ти знаєш, а йому дадуть парафію в якомусь селі. А ти поїдеш, а там може бути якась пічка, якась там сажа і то треба буде робити. Ти будеш то робити?". Я кажу: "Та буду", – пригадала Ірина Федишин.

Зірка була готова пожертвувати музичною кар'єрою та мріями заради кохання. Вона була готова стати дружиною священника. Виявилось, що мова йде про Віталія Човника – її теперішнього чоловіка. Він у певний момент таки вирішив, що священником не буде.

Він каже: "Ти знаєш, я не хочу тебе тут залишати. Якщо я вернусь з Ватикану, а раптом тебе вже хтось забере",

– пояснила зірка.



Ірина Федишин з чоловіком / Фото з інстаграму зірки

Ірина Федишин також розповідала, як відбулось її знайомство з Віталієм. За словами співачки, чоловік побачив її на одному з заходів, де вона виступала. Човник наполегливо добивався уваги Ірини, а через кілька місяців запропонував одружитися.

Тепер Віталій Човник не тільки 15 років перебуває у шлюбі із зірковою дружиною, але і є її продюсером. Після того, як він вирішив не йти у священники, влаштував з Федишин її перший гастрольний тур.