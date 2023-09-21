День миру під звуки вибухів: зірки емоційно реагують на масовану ракетну атаку по Україні

Зранку 21 вересня Росія завдала чергового масованого удару по українських містах. Деякі знаменитості чули звуки вибухів. Зірковий бомонд емоційно відреагував на атаку України та злісно звернувся до окупантів.

Росіяни атакували Україну 43 крилатими ракетами. На жаль, не всі ворожі цілі вдалося знищити, тож є влучання, зокрема в Черкасах та Рівному.

Цікаво Став зіркою тіктоку: скрипаль із ЗСУ Мойсей Бондаренко зіграв воїнам хіт "We will rock you"

Українські знаменитості вже відреагували на чергові ракетні удари. Вони подякували захисникам та побажали Україні швидшої перемоги. 24 Канал зібрав реакції зірок.

Наталка Денисенко

Українська акторка опублікувала допис з відвертими фото. На світлинах вона прикриває голе тіло простирадлом. Зірка написала, що показує сідниці ворожим ракетам. І хоч вона планувала інакше підписати фото, ракетні удари не залишили вибору.

Слава Дьомін

Ракетна атака розізлила ведучого Славу Дьоміна. Він вилаяв росіян, та назвав їх "недолугими контрацептивами".

Він також нагадав, у скільки грошей росії обходяться такі атаки. За його словами, цієї ночі в Україну прилетів річний бюджет Рязанської області. Згодом ведучий написав, що це був важкий ранок, але життя триває. На його думку, росіяни відчувають свій кінець.



Реакція Слави Дьоміна на ракетну атаку / Фото з її інстаграм-сторіс

Анна Саліванчук

Артистка звернула увагу, що Росія обстріляла Україну в Міжнародний день миру, який святкують 21 вересня. Вона побажала, щоб в Україні скоріше настав мир та подякувала українським захисникам.

Після такої ночі, вибухів, роботи ППО – тільки і про мир говорити. Сьогодні Україна святкує день миру. Того самого омріяного миру, на який ми так чекаємо та всі по-своєму наближаємо. Сьогодні це не тільки день миру, а й день подяки нашим захисникам та день пам'яті тих, хто вже, на жаль, не з нами,

– написала Саліванчук.

Анна Кошмал

Акторка зазначила, що колись в Україні обов'язково настане мир, а з неба будуть падати зорі замість ракет.



Реакція Анни Кошмал на ракетну атаку / Фото з її інстаграм-сторіс

Ольга Сумська

Для акторки ранок у Києві також був гучним. Але вона вдячна силам ППО за збиття більшості ракет. Сумська зазначила, що завдяки їм встигла на потяг після ракетного обстрілу.

"Це був дуже гучний ранок…Слава Богу і нашим славетним ППО, встигли на потяг!" – написала акторка.

В інстаграм-сторіс Сумська вже в дорозі відреагувала на удар окупантів по готелю в Черкасах.



Реакція Ольги Сумської на обстріл Черкас / Фото з її інстаграм-сторіс

Настя Каменських

Співачка вийшла на зв'язок після ракетного обстрілу. Вона наголосила, що це була важка ніч та перерахувала міста, які зазнали ударів.

"Є пошкодження енергооб’єктів, господарських та житлових будинків. Також є постраждалі у важкому стані", – резюмувала Каменських.



Реакція Насті Каменських на ракетну атаку / Фото з її інстаграм-сторіс

Тарас Цимбалюк

Український актор нагадав, що Росія – терористична країна. Цимбалюк висловив підтримку українській ППО. Тарас перепостив свій же допис від 19 серпня, у якому написав, що росіяни за*бали. На його думку, саме з цими думками українці мають прокидатися щодня.



Реакція Тараса Цимбалюка на ракетну атаку / Фото з її інстаграм-сторіс

Ілона Гвоздьова

Танцівниця показала, як зранку ховалася зі своїм сином у підвалі. Її син у цей час грався з літачком.

Ранок недобрий. Виснажена, розгнівана і налякана. Пішла спати,

– описала свої емоції Гвоздьова.



Ілона Гвоздьова з сином під час ракетної атаки / Фото з її інстаграм-сторіс

Аліна Шаманська

Блогерка прокинулася від гучних вибухів у Києві. За її словами, в сусідньому районі впали уламки ракети.

"Війна в Україні. День 575. Київ. Сусідній район", – коротко написала Шаманська.



Реакція Аліни Шаманської на ракетну атаку / Фото з її інстаграм-сторіс

Григорій та Христина Решетнік

Зіркове подружжя поділилося фото, як зі своїми дітьми провели ніч у паркінгу. Григорій написав, що попереду нас ще чекає складне півріччя, тож ми маємо до нього готуватися. Він закликав українців єднатися.



Реакція Григорія Решетника на ракетну атаку / Фото з її інстаграм-сторіс

Його дружина, у свою чергу, висловила злість на росіян та поділилася хронікою своєї ночі: не змігши нормально поспати, діти пішли до школи, і знову залунала тривога. Христина побажала росіянам чути звук ППО до кінця життя.



Реакція Христини Решетник на ракетну атаку / Фото з її інстаграм-сторіс

Ольга Фреймут

Зіркова експертка з етикету теж не змогла повчати про ракетні удари. Вона показала в соцмережі наслідки атаки. Фреймут додала хештег, що Росія – країна-терорист.



Реакція Ольги Фреймут на ракетну атаку / Фото з її інстаграм-сторіс

KALUSH, Леся Нікітюк, Лілія Ребрик, Джамала, Раміна та інші знаменитості емоційно відреагували на російські удари по українських міста. Вони дякують ППО та розповідають про наслідки обстрілів.

Інші реакції зірок / Фото з їх інстаграм-сторіз