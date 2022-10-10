Начебто свято, а поруч смерть, – Ніна Матвієнко відзначила 75-річчя у день масових обстрілів

Народна артистка України Ніна Матвієнко записала потішне відео для своєї доньки Тоні, яка зараз перебуває з дітьми у Великій Британії. Вона сказала, що їй гірко усвідомлювали, що 75 років настали у такий тривожний час і день.

Аби донька Ніни не хвилювалась за свою маму, Ніна записала для неї відеоролик з Києва. Жінка переконана, що загиблі герої захищають українців, а її дух та день 75-річчя набагато сильніші за російські ракети.

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Доця, ось сьогодні мені тих 75, а я не відчуваю. Ось сьогодні квітів багато надсилають, звичайно за Вайбером, букети, мені так приємно. Дай Боже, щоб цих квітів було більше, ніж ракет. І так складно все це з'єднати. І начебто свято, а тут поряд смерть і вогонь, б'ють по Києву. Але ти там не хвилюйся сильно. Моє 75-річчя сильніше за ці ракети, мій дух сильніший. У мене стільки сил, протесту. Ми молитвою сьогодні захищатимемо Київ, любов'ю своєю і піснею,

– каже іменинниця Матвієнко у чорно-білому відео.

Своє відео стривожена Тоня підписала лаконічно: "10.10.2022 Мамуся моя".

75-річна Матвієнко також повідомила, що їй довелося скасувати виступ 14 жовтня, який мав відбутись до дня її народження у Національній філармонії України в Києві.

Реакція мережі

У коментарях українці вітають легендарну співачку з днем народження та дякують за підтримку. Зокрема її привітала Ольга Сумська: "Вітаємо Ніночку Митрофанівну, дорогу нашу, неповторну берегиню української пісні! Многая літа!".

"Моя люба Ніно Митрофанівно, ви – душа нації. Скучила за вами, ми обов’язково зустрінемося та разом ще проспіваємо";

"З днем народження, живіть ще довго і нехай ваші побажання здійсняться";

"З днем Народження вашу матусю! Міцного здоров’я";

"Нехай наші молитви будуть почуті, а в них – бажання миру і добра, здоров'я і многая літа кожному українцю, кожному, хто бореться на стороні світла! З днем народження!";

"Вітаємо, Легендо! Многая літа, надихайте і надихайтесь! Дякуємо за ваш неймовірний спів і силу духу! Незламного, міцного і щирого!";

"Довгих років життя вам, щирі вітання і тримайтесь".

Зазначимо, що внаслідок масового ракетного обстрілу України було випущено понад 80 крилатих ракет та більше 10 безпілотників-камікадзе. Половину з озброєння росіян силам ППО вдалось збити. Загинуло понад 10 людей, близько 60 – поранені. Київ зазнав найбільшого ракетного обстрілу з початку повномасштабного вторгнення. Зокрема постраждали майже усі обласні центри України.

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