Маска 12 випуск: яка відома українська зірка перемогла в 1 сезоні шоу

У фінальному 12 випуску шоу "Маска", який відбувся 10 квітня 2021 року, суддя та глядачі дізналися імена усіх зірок, які ховалися за яскравими образами. Хто став переможцем проєкту – читайте у матеріалі.

Перше голосування

У фінальному випуску яскравого шоу "Маска" відбувалося два голосування. Глядачі мали проголосувати та вирішити, хто ще матиме шанс на один виступ та перемогу в проєкті.

Носоріг, Дракон та Сонце з нетерпінням очікували на результати голосування. До наступного етапу потрапили – Сонце, Дракон. Носоріг отримав 3 місце та мав зняти з себе маску. Виявилося, що за яскравим образом Носорога ховався актор Олексій Тритенко.

Друге голосування

У фінальному голосуванні глядачі мали обрати переможця шоу "Маска" між Сонцем та Драконом. Друге місце у першому сезоні проєкта отримав – Дракон. Перше місце та перемогу здобуло – Сонце.

Виявилося, що за маскою Сонця ховалася – Злата Огнєвіч, а за Драконом – Арсен Мірзоян.

Крім цього, у фінальному епізоді шоу "Маска" Злата Огнєвіч виконала переможну пісню гурту Queen "The Show Must Go On".