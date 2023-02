Мамина копія: Маша Єфросиніна привітала доньку з 19-річчям і показала її рідкісне фото

Телеведуча Маша Єфросиніна вкрай рідко показує в мережі фото доньки Нани. Та з нагоди її дня народження Маша привітала її з 19-річчям та захопила новим кадром.

Телеведуча Маша Єфросиніна поділилась новим дописом на особистій сторінці. Сьогодні, 16 лютого, її донька Нана святкує день народження.

Дивіться також Даша Квіткова зізналася, чи дозволяє Нікіті Добриніну бачитися з сином

Доньці Єфросиніної – 19 років

Доньці телеведучої сьогодні виповнилося 19 років. Маша Єфросиніна зворушливо привітала її з днем народження.

Моїй найкрасивішій та найрозумнішій дівчинці у світі виповнилося 19 років! За цей рік саме вона не дала мені з'їхати з глузду, бо стала опорою абсолютно у всьому. З днем народження, my best girl ever,

– написала ведуча.

Також Маша Єфросиніна поділилась новим фото дорослої доньки. Вона зауважила, що може ділитися знімками Нани вкрай рідко – дівчина забороняє зірковій мамі це робити. "Коли люди (все частіше!) дивуються, що в мене є не лише син, але й донька, хочеться їм казати: "підпишіться на мене, бо я маю від Нани дозвіл публікувати її фото лише раз на рік!". І ось сьогодні саме цей день!".



Нана Хромаєва / Фото з інстаграму Маші Єфросиніної

Шанувальники Маші Єфросиніної також вітають зіркову доньку з днем народження. До того ж вони засипають дівчинку компліментами – Нана дуже схожа на свою маму.

"Яка розкішна іменинниця. Хай буде щасливим котиком!";

"Ніби на фото ви фільтр наклали. З днем народження!";

"Яка Нана гарна! Хай буде дуже щаслива. Вітаю, Машуня";

"Нана – копія Маші 20 років тому";

"Яка гарна у вас донька";

"Мамина молодша копія, обидві красуні. Будьте щасливими";

"Яка ж гарна і така вже доросла. Погляд ваш, Машо, такий глибокий і заворожуючий. Щастя безмежного і здійснення мрій".

, що у День матері Маша Єфросиніна розповідала про нові обставини війни, з якими їй довелося зіткнутися. Тоді Нана стала для неї найкращою подругою та її підтримкою, а також допомагала з молодшим сином Сашком.