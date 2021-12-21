Маша Єфросиніна підкреслила фігуру лимонним костюмом за 9,5 тисяч гривень

Телезірка Маша Єфросиніна знялась у новій фотосесії. Вона продемонструвала ефектний образ у лимонному костюмі з вкороченими штанами та подовженим жакетом.

42-річна Маша Єфросиніна звикла вражати бездоганним стилем. У її шафі є речі від люксових будинків мод, таких як Christian Dior, Gucci, Prada, Fendi, і від маловідомих марках. Однак як у шалено дорогому, так і в рази дешевшому одязі ведуча виглядає неперевершено. Вона довела це в костюмі за 9 500 гривень.

Читайте також Еталон краси і стилю: Маша Єфросиніна вразила образом на різдвяному вечорі Moet & Chandon

Образ Маші Єфросиніної

Для фотозйомки зірка підібрала вбрання від українського бренду L'eskizzo. На ній лимонний костюм з вкороченими штанами зі стрілками та подовжений жакет з кишенями й розрізами на рукавах. Завдяки приталеному силуету піджак вигідно підкреслив струнку талію Маші Єфросиніної.

Під жакет ведуча не одягла нічого. Тому в кадрі вона засвітила глибоке й відверте декольте. Лимонний аутфіт доповнили нюдові туфлі на шпильках.

Маша Єфросиніна в лимонному костюмі за 9,5 тисяч гривень / Фото з інстаграму ведучої

Маша Єфросиніна в лимонному костюмі за 9,5 тисяч гривень / Фото з інстаграму ведучої

Над образом Маші Єфросиніної старанно почаклували візажисти. Їй нанесли розкішний макіяж з блискучими стрілками та рожевими тінями. Hair-стилісти зробили укладку з мокрим ефектом, вклавши волосся й чубчик назад.

З аксесуарів на ведучій були лише масивні золоті сережки. Відкриту зону декольте залишили без прикрас.

Маша Єфросиніна в лимонному костюмі за 9,5 тисяч гривень / Фото з інстаграму ведучої

Мережа з захватом сприйняла сміливий look Маші Єфросиніної: