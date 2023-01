Маша Єфросиніна, Наомі Кемпбел та інші стали зірками масштабної реклами HUGO BOSS

Українські та світові знаменитості стали учасниками великої рекламної кампанії від HUGO BOSS. Зірки сфотографувались із своїми дитячими фотографіями, а головним слоганом став "BOSSes aren’t born. They’re made #BeYourOwnBOSS".

У новому кампейні HUGO BOSS взяли участь кілька українських та світових зірок: Маша Єфросиніна, Надя Дорофєєва, моделі Джіджі Хадід та Наомі Кемпбелл, італійський тенісист Маттео Берреттіні, співак MALUMA, італійський блогер Хабі Ламе та актор корейських драм Лі Мін Хо.

Також багато інших знаменитостей долучились до рекламної кампанії у соцмережах на прохання бренду: зірка гурту Kalush Олег Псюк, Демі Ловато, Белла Торн, Бен Барнс, Періс Гілтон, Маколей Калкін, Крістіна Річчі, Кендіс Свейнпул та інші.

Головним леймотивом реклами стало те, що "босами не народжуються, ними стають". Зірки показали власні дитячі фото, натякаючи, з чого усе почалось. Зокрема своїми спостереженнями поділилась Маша Єфросиніна:

"З дитинства вони (батьки, – 24 канал) сформували в мені непохитні правила:

Приймай рішення про своє життя, спираючись лише на особисту логіку та інтуїцію;

Роби добро і кидай його у воду. Очікування подяки може призвести до розчарування та втрати правильних орієнтирів.

Ціни людей, з якими працюєш — життя не любить ієрархію у відносинах — воно для того надто непередбачуване. Ти ніколи не знаєш, де і ким завтра будеш".

Зірки у рекламі HUGO BOSS / Фото з соцмереж

Видання WWD повідомляє, що зйомка для модного бренду відзначає рік з моменту запуску оновленої бізнес-стратегії, що також включає показ у Маямі. Шоу пройде 15 березня у форматі "see now, buy now". Наразі невідомо, чи туди запросять як амбасадорів українських знаменитостей.