Марія Примаченко – легенда України: що відомо про художницю, чиї роботи рятували в окупації

Президент Володимир Зеленський посмертно нагородив Марію Примаченко відзнакою "Національна легенда України". Чим прославилася художниця, яку називають представницею "народного примітиву", читайте в матеріалі Showbiz 24.

Україна нарешті віддала належне Марії Примаченко, картини якої рятували з окупованого Іванкова, а за одне полотно купили 125 авто на фронт. Вона здобула високу державну нагороду Національна легенда Україні, передає 24 канал. На жаль, посмертно.

Важливо Зеленський посмертно оголосив Примаченко "Національною легендою України"

Біографія Марії Примаченко

Народилася Марія Оксентіївна 12 січні 1909 року в селі Болотня на Київщині в сім'ї тесляра-віртуоза, що створював дворові огорожі, і визнаної майстрині вишивання, яка й навчила її вишивати сорочки. У сім років вона захворіла на поліомієліт. Через цю недугу Марія Примаченко впродовж усього життя переживала страшні болі, операції та ходила з милицями.

Оскільки працювати в полі вона не могла, то захопилася малюванням і в 17 років розписала свою хату синюватою глиною. Її малюнки припали до душі сусідам, і ті запросили юну художницю до себе, віддячивши поросям.

Марія Примаченко в юності / Фото з інстаграму Фонду родини Марії Примаченко

Марія Оксентіївна була малоосвіченою – закінчила лише 4 класи, але художню освіту здобула. Її помітила майстриня-ткаля з Києва Тетяні Флорі й запросила до експериментальної майстерні в Київському музеї українського мистецтва, що згодом стала Школою народних майстрів. Там Примаченко і малювала, і вишивала, і займалася керамікою.

Справжню популярність художниця отримала 1936 року завдяки роботі "Звірі з Болотні". На Всеукраїнській виставці народного мистецтва їй присудили диплом І ступеня. Після цього її картини були на Всесоюзній виставці в Москві, на Міжнародній виставці в Парижі, у Варшаві, у Софії, у Монреалі, у Празі. Вона надихала самого Марка Шагала – іменитого художника-авангардиста з Білорусі.

Під час Другої світової війни Марії Оксентіївні довелося повернутися в рідне село Болотня, відправити чоловіка Василя на фронт, самій виховувати сина Федора й доглядати за старими батьками. На цьому її зліт закінчився, адже у повоєнні часи творчість Примаченко виявилася непотрібною, тож весь свій талант художниця вкладала в одяг, який шила на замовлення. Зокрема у весільні сукні.

Марія Примаченко з сином Федором / Фото з інстаграму Фонду родини Марії Примаченко

Марія Примаченко померла 18 серпня 1997 року у батьківській хаті в селі Болотня, яку не покинула навіть після аварії на ЧАЕС. Їй було 88.

Видатні роботи Марії Приймаченко

Марія Примаченко малювала у стилі "наївного мистецтва" – у напрямі примітивізму, який характерний митцям без профільної освіти. Її картинам притаманні яскраві кольори, узагальненість форм, контури на предметах, "дитячість" щирість та символізм.

У творчому доробку Примаченко понад 800 картин. Ось дев'ять найяскравіших з них:

"Отак Іван пана покатав, аж у коляску впав".

"Їде осінь на коні".

" Дикий бик і ворон – це тварини-друзі".

"Цей звір ворожить".

"Кінь стоїть сумує".

"Роки мої молоді, прийдіть до мене в гості".

"Атомна війна, будь проклята вона".

"Сидить баба на печі, пряде кужель".

"Мавпа їде на чотириголовому звірі".

​Видатні роботи Марії Приймаченко / Фото з Фонду родини Марії Примаченко