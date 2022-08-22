Мария Примаченко – легенда Украины: что известно о художнице, чьи работы спасали в оккупации

Президент Владимир Зеленский посмертно наградил Марию Примаченко отличием "Национальная легенда Украины". Чем прославилась художница, которую называют представительницей "народного примитива", читайте в материале Showbiz 24.

Украина наконец отдала должное Марии Примаченко, картины которой спасали из оккупированного Иванкова, а за одно полотно купили 125 автомобилей на фронт. Она получила высокую государственную награду Национальная легенда Украины, передает 24 канал. К сожалению, посмертно.

Важно Зеленский посмертно объявил Примаченко "Национальной легендой Украины"

Биография Марии Примаченко

Родилась Мария Аксентиевна 12 января 1909 года в селе Болотня на Киевщине в семье плотника-виртуоза, делавшего дворовые ограждения, и признанной мастерицы вышивания, которая и научила ее вышивать рубашки. В семь лет она заболела полиомиелитом. Из-за этой недуги Мария Примаченко на протяжении всей жизни переживала страшные боли, операции и ходила с костылями.

Поскольку работать в поле она не могла, то увлеклась рисованием и в 17 лет расписала свой дом синеватой глиной. Ее рисунки пришлись по душе соседям, и те пригласили юную художницу к себе, отблагодарив поросенком.

Мария Примаченко в юности / Фото с инстаграма Фонда семьи Марии Примаченко

Мария Аксентиевна была малообразованной – окончила всего 4 класса, но художественное образование получила. Ее заметила мастерица-ткаля из Киева Татьяна Флори и пригласила в экспериментальную мастерскую в Киевском музее украинского искусства, которая потом стала Школой народных мастеров. Там Примаченко и рисовала, и вышила, и занималась керамикой.

Настоящую популярность художница получила в 1936 году благодаря работе "Звери из Болотни". На Всеукраинской выставке народного искусства ей присудили диплом I степени. После этого ее картины были на Всесоюзной выставке в Москве, на Международной выставке в Париже, Варшаве, Софии, Монреале, Праге. Она вдохновляла самого Марка Шагала – именитого художника-авангардиста из Беларуси.

Во время Второй мировой войны Марии Аксентиевне пришлось вернуться в родную деревню Болотня, отправить мужа Василия на фронт, самой воспитывать сына Федора и ухаживать за старыми родителями. На этом ее взлет закончился, ведь в послевоенные времена творчество Примаченко оказалось ненужным, поэтому весь свой талант художница вкладывала в одежду, которую шила на заказ. В частности, в свадебные платья.

Мария Примаченко с сыном Федором / Фото из инстаграма Фонда семьи Марии Примаченко

Мария Примаченко умерла 18 августа 1997 года в родительском доме в селе Болотня, который не покинула даже после аварии на ЧАЭС. Ей было 88 лет.

Выдающиеся работы Марии Приймаченко

Мария Примаченко рисовала в стиле "наивного искусства" – в направлении примитивизма, характерного художникам без профильного образования. Ее картинам присущи яркие цвета, обобщенность форм, контуры на предметах, "детская" искренность и символизм.

В творческом наследии Примаченко свыше 800 картин. Вот девять самых ярких из них:

"Так Иван пана покатал, аж в коляску упал".

"Едет осень на коне".

"Дикий бык и ворон – это животные-друзья".

"Этот зверь гадает".

"Лошадь стоит скучает".

"Годы мои молодые, придите ко мне в гости".

"Атомная война, будь проклята она".

"Сидит баба на печи, прядет кужель".

"Обезьяна едет на четырехглавом звере".

Выдающиеся работы Марии Примаченко / Фото из Фонда семьи Марии Примаченко