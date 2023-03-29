З мене хотіли зробити візуалку Ані Лорак, – співачка MamaRika пригадала непристойні пропозиції

Українська співачка MamaRika розповіла, що коли вона виступала під псевдонімом Еріка, їй надходили "непристойні пропозиції від впливових людей". Зокрема, з неї хотіли зробити візуалку Ані Лорак, яка зараз живе в Росії.

В інтерв'ю MamaRika відповіла на питання про те, чи були на її шляху непристойні пропозиції від впливових людей, депутатів. Співачка зізналася, що зараз цього немає, але колись таке було.

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За її словами, у "минулому" житті, коли вона виступала під псевдонімом Еріка, до неї надходили такі пропозиції, але вона не погоджувалася.

Коли ти продюсерський проєкт, то з тебе роблять дєвочку у платтячках. Такі пропозиції іноді виникають. Я пам'ятаю, що з мене хотіли зробити візуалку Ані Лорак, коли вона ще не зійшла з розуму,

– зізналася MamaRika.

Вона додала, що тоді було багато корпоративів, тож їй "пришили" образ "тьолочки".

MamaRika також підкреслила, що, можливо, й виглядала, як "ципочка", але "яйця у неї були" завжди. "Я могла знищити одним поглядом… Я ще сама тобі заплачу, тільки щоб ти від мене відчепився", – відповіла артистка.

Нагадаємо, що раніше співачка виступала під псевдонімом Еріка, але у 2016 році змушена була від нього відмовитися після припинення роботи з українським продюсером Сергієм Кузіним. Наразі її продюсером є чоловік та актор Сергій Середа.

До слова, сама зрадниця Ані Лорак, яка раніше просто мовчала про вторгнення Росії в Україну, нарешті видала цинічний пост. Співачка заявила, що ніколи не підтримувала ЗСУ, а війну назвала "конфліктом між Україною й Росією". Скандальне зізнання Ані Лорак – читайте тут.