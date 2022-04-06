Мама Андрія Бєднякова померла у Маріуполі: "Навіть не зможу з нею попрощатися"

Ведучий тревел-шоу "Орел і решка" Андрій Бєдняков повідомив, що його мама, яка декілька тижнів перебувала в облозі російських військових у Маріуполі, померла. Сестра розповіла, що не хотіла засмучувати брата, але мама вже давно перебувала в комі.

Російська орда забирає в українців найцінніше. Життя рідних вже не повернути, ненависть до орків зростає з кожним днем. Навіть тим, кому вдається вирватися з облоги, не завжди вдається вижити.

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Померла мама Андрія Бєднякова

4 квітня ведучий повідомив, що його родині, яка від початку повномасштабної війни перебувала в Маріуполі, вдалося виїхати з пекельного міста. За час війни Андрій розмовляв з сестрою 2 рази по одній хвилині. Коли родичі зателефонували й сказали, що їм вдалося виїхати, Бєдняков зрадів. Але потім зателефонувала сестра й сказала, що мама в комі.

"Вона вже давно в комі. Я не казала тобі, щоб не засмучувати. Коли з'явилася можливість, ми поїхали. Я не хотіла хоронити маму біля під'їзду, як це роблять інші люди",

– сказала Бєднякову сестра.

Мама Андрія хворіла, але, якби не російські орки, то ще б жила. Здоров'я жінки погіршувалося після кожного вибуху. Бєдняков наголошує, що "рускій мір" – гірше за найстрашнішу хворобу.

Страшно те, що я навіть не зможу попрощатися з мамою. Адже я доїхав би лише до найближчого блок-поста. Впевнений, що рано чи пізно приїду, щоб попрощатися з нею. Коли на тій території знову буде майоріти український прапор,

– емоційно висловився Бєдняков.

Путін та його армія забирає в українців найрідніше. Бєдняков закликає терміново звільнити Маріуполь. Ми вже побачили Бучу після російської навали, де на вулицях міст знайшли сотні тіл невинних мирних жителів. Страшно уявити, що можемо побачити після звільнення Маріуполя. Необхідно зробити все можливе, щоб якомога швидше врятувати людей.



Померла мама Андрія Бєднякова / Фото з інстаграму ведучого