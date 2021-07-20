Максим Михайлюк показав фото з крихітною донькою: миловидний кадр
Джерело:інстаграм Максима Михайлюка
Новоспечений татусь, пілот і головний герой "Холостяка-10" Максим Михайлюк часто ділиться з шанувальниками світлинами з маленькою донечкою Аріаною. Днями він показав ще один миловидний кадр.
До Максима Михайлюка тепер прикута особлива увага публіки, адже він приєднався до числа знаменитих батьків. За його інстаграм-сторінкою стежать 245 тисяч користувачів мережі, які нетерпляче чекають на нові публікації.
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Нове фото Максима Михайлюка з донькою
Щасливий татусь зробив нове селфі з крихітною Аріаною. Максим лежав на білосніжному пледі, був одягнений в чорну майку. Маленька донечка солодко спала на грудях у знаменитого тата.
На обличчі в Михайлюка сяяла щира усмішка. Він насолоджується кожним моментом зі своєю принцесою та не приховує безмежну любов, яку відчуває до неї.
У всьому світі ніхто не зможе полюбити дівчинку сильніше за її батька,
– з ніжністю написав Максим під фото.
Максим Михайлюк з донькою / Фото з інстаграму Максима Михайлюка
У коментарях фоловери пілота вже засипали його та донечку компліментами.
- "Такі гарні!"
- "Максе, ви такі класні!"
- "Любов, яку не можна описати… Безмежна".
- "Щасливі! Так і повинно бути. Донечка – принцеса. Її треба любити та захищати".
- "Крихітка під татовим захистом".