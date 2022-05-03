Макс Барських спростував фейки росіян, що він виїхав у США

Виконавець Макс Барських зовсім скоро відправиться на подію, яка пройде у рамках премії Billboard Music Awards. Проте російські ЗМІ знайшли привід, аби знайти у цьому виїзді "зраду".

Раніше стало відомо, що Барських візьме участь у конференції MusicCon в рамках Billboard Music Awards 2022, яка відбудеться 13 – 14 травня. Після цього співак залишиться у Лос-Анджелесі на саму музичну премію.

До слова Макс Барських розповість про війну в Україні перед премією Billboard Music Awards

Зараз Макс перебуває у Києві і записав звідти відео, де попросив росіян не поширювати неправду.

У Росії почали поширювати інформацію про те, що я нібито перебуваю в Америці. Це дуже цікаво читати, перебуваючи в Києві. Але я розумію, чому так відбувається. Побачили статтю Billboard, перекрутили інформацію, почали поширення брехливих новин. А оскільки, на жаль, велика частина цієї країни має проблеми з розумовими процесами, всі із задоволенням підхопили ці брехливі новини і продовжили їх поширення,

– сказав Барських.

Він додав, що справді поїде у США, аби американці дізнались більше про благодійні фонди, де можна допомагати українцям. А також на один день зупиниться у Польщі та дасть благодійний концерт, кошти з якого спрямує для Збройних Сил України.

"Намагайтесь допомагати всім, хто захищає зараз нашу країну, а також кожному українцю, якому потрібна допомога. Слава Україні" – написав у дописі під відео співак. У коментарях прихильники відзначили його мелодійну та красиву українську мову, на яку нещодавно перейшов виконавець.

Поки що артист чекає на офіційний дозвіл на тимчасовий виїзд з України, оскільки чоловіки на час воєнного стану не можуть перетинати український кордон. На заході він виконає свою військову "колискову" "Буде весна" та розповість про війну в Україні, спричинену російськими загарбниками.