Магія свят: гурт "Холодне сонце" змінив стиль і захопив прем'єрою "Коли вдома усі на Різдво"

Гурт "Холодне сонце" днями презентував кліп та пісню "Коли вдома усі на Різдво" у дусі свят. Це проява нового стилю у творчості колективу.

10 грудня рок-гурт "Холодне Сонце" презентував новий кліп “Коли вдома усі на Різдво". Новий реліз гурту створений в дусі різдвяного затишку та атмосфери зимових свят, які вже наближаються.

До слова Реп із фольклорними мотивами, – соліст KALUSH про свій новий гурт

Гурт "Холодне сонце" випустив новий кліп

Кліп "Коли вдома усі на Різдво" з магією свят розповідає про дорогу додому. Все тому, що лідер гурту й сам жив далеко від дому на час написання пісні. Василь Гоцко зауважив, що цієї ідеї вони дотримувалися відразу.

Ми одразу дотримувались ідеї, що це має бути розповідь про дорогу додому. Через те, що попередні роки зима була доволі скупою на сніг, зйомки доводилось неодноразово переносити. Роботою над кліпом займалась агенція FM Production та режисер Максим Гапонюк. Географія зйомок – вся Україна та Київ,

– розповів співак.

Найбільше у кліпи показують Тернопільщину: Тернопільський драмтеатр, Теребовля. У кліпі "Холодного сонця" знялися дружина та донька Василя Гоцка.

"Під час роботи був мороз, недоспані ночі, обладнання виходило з ладу, однак, ми знали, що результат буде того вартий. Безмежно вдячний всій команді за злагоджену професійну роботу, працювати з якою було одне задоволення!" – поділився музикант.

Про новий стиль у кар'єрі

Атмосферний кліп та пісня "Коли вдома усі на Різдво" – новий крок у кар'єрі гурту. Фронтмен колективу Василь Гоцко прокоментував такі кардинальні зміни у творчості.

Все просто: ніч переходить в день. Ми закінчили нашу "нічну" трилогію треком "05:57" з альбому "Чорне вино". Це час світанку. Час, коли ніч переходить у ранок. Життя плине, і все йде своїм природним шляхом: у нашій творчості настав "день". "Холодне Сонце" зійшло,

– поділився співак.

"Холодне Сонце" – "Коли вдома усі на Різдво": дивіться онлайн

Текст пісні "Холодне Сонце" – "Коли вдома усі на Різдво"

Там, де раз колись промовив перше слово,

Де в той час побачив вперше білий сніг.

Крізь роки звучить там мами колискова;

Мчу туди, зробити крок де перший зміг!

Крізь замети приїду до Вас,

Залишу все своє ремество,

Бо для мене найкращий той час,

Коли вдома усі на Різдво!

Навкруги панує тиха ніч зимова,

Мчить авто одною з тисячі доріг.

Довгою хоч є ця нелегка дорога,

Мрію знов скоріше обійняти всіх!

Крізь замети приїду до Вас,

Залишу все своє ремество,

Бо для мене найкращий той час,

Коли вдома усі на Різдво!

Усе найкраще й рідне

Я несу в серці своїм.

Крізь заметіль видніє

Рідний дім!

Крізь замети приїду до Вас,

Залишу все своє ремество,

Бо для мене найкращий той час,

Коли вдома усі на Різдво!