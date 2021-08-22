Мадонна позувала в епатажній фотосесії в церкві: фото з відпочинку в Італії

Американська виконавиця Мадонна залишилась в Італії після того, як відсвяткувала там день народження. В одному з районів артистка влаштувала фотосесію в церкві.

Відома американська співачка Мадонна активно публікує фото з відпочинку в Італії. Зірка вирішила залишитися в країні на певний час після того, як відсвяткувала там 63-річчя.

До слова Приватний літак і застілля в Італії: Мадонна показала, як відсвяткувала день народження

Знаменитість подорожує Італією разом з бойфрендом Ахламаліком Вільямсом та 6 дітьми: Рокко і Лурдес, а також Стеллою, Естер, Мерсі Джеймсом і Девідом.

Судячи з інстаграму Мадонни, її відпочинок з близькими по-справжньому вдався. Вона їздила містами Італії на ретромашинах, гуляла старими вуличками та відвідувала ресторани з особливою їжею.

Фотосесія Мадонни

Одного дня виконавиця відвідала Апулію – регіон в Італії. Там вона завітала в церкву, де вирішила влаштувати фотосесію в "улюбленому" релігійному стилі.

Мадонна позувала перед камерою у темно-синій сукні з принтом та відвертим декольте. На плечі вона накинула чорну напівпрозору шаль. Образ знаменитості доповнювали масивні каблучки, численні браслети та ланцюжок на шиї з хрестом. В руках вона тримала молитовник та вервицю.

Співачка розпустила волосся та вклала його легкими локонами. На обличчі вона зробила макіяж. Мадонна підкреслила очі темними тінями й стрілками, а губи нафарбувала глянцевою помадою винного кольору.



Мадонна / Фото з інстаграму зірки



Мадонна / Фото з інстаграму зірки



Мадонна / Фото з інстаграму зірки



Мадонна / Фото з інстаграму зірки