62-річна Мадонна показала оголені груди: зухвалі фото топлес

Американська попдіва Мадонна оприлюднила нові пікантні селфі. Співачка позувала оголеною та не посоромилася засвітити груди без білизни.

62-річна знаменитість розбурхала майже 16-мільйонну аудиторію в інстаграмі новою сміливою витівкою. Вона влаштувала вже другу еротичну фотосесію за останні кілька днів. Якщо для першої домашньої зйомки Мадонна підібрала провокативну білизну, то тепер наважилася повністю роздягтися.

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У своєму розкішному маєтку артистка позувала з накладним волоссям білого кольору. Довгими пасмами вона прикрила оголені груди. Мадонна виглядала дуже сексуально й зумисне привернула увагу до бюсту численними аксесуарами. Вона одягла безліч підвісок з кулонами.

Співачка показала лише верхню частину тіла, однак, зважаючи на її бунтівну вдачу, вона оголилася перед камерою повністю. "Чому я повинна все пояснювати", – зухвало підписала Мадонна.

Мадонна топлес / Фото Instagram / @madonna

Мадонна топлес / Фото Instagram / @madonna

Додамо, в Мадонні гармонійно поєднується шалена сексуальність та материнський інстинкт. Сьогодні вона може виготовляти іграшки для ялинки з шістьма дітьми, а завтра еротично позувати з молодим бойфрендом Ахламаліком Вільямсом.