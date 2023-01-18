Мадонна влаштувала відверту гру з друзями та оголосила про масштабний тур до 40-річчя кар'єри

Американська зірка Мадонна анонсувала масштабний концертний тур з нагоди її 40-річної кар'єри в музиці. Про свої плани співачка оголосила оригінально: видалила дописи з інстаграму та влаштувала провокативну гру.

Американська співачка Мадонна перебуває на сцені та в музичній індустрії вже близько 40-років. З нагоди цієї ювілейної дати зірка вирішила влаштували великий тур з її легендарними хітами.

Читайте також Відео Майлі Сайрус про колишнього Гемсворта стало вірусним: яка історія кохання пари

Мадонна анонсувала великий тур

Мадонна проведе близько 35 концертів – першим буде виступ у Ванкувері, що в Канаді. Тур Celebration Greatest Hits офіційно розпочнеться 15 липня.

Я дуже рада виконати якомога більше пісень, сподіваючись подарувати своїм шанувальникам те шоу, на яке вони так довго чекали,

– поділилась Мадонна в The Guardian.



Ювілейний тур Мадонни / Фото з інстаграму

Про масштабний концертний тур артистка оголосила оригінально. Вона видалила всі дописи зі сторінки в інстаграмі та залишила лише три публікації – два фото з постером концертів та відео.

У ньому зірка показала вечірку, на яку запросила зіркових друзів: акторку Емі Шумер, діджея Diplo, акторів Джека Блека та Енрі Андре. Разом з ними Мадонна зіграла у провокативну гру "Правда чи дія?".

Співачка вигадувала друзям провокативні та відверті завдання, а наприкінці із викликом провести масштабний тур товариші звернулися до неї. "Так, чорт забирай", – відповіла Мадонна.

Як Мадонна оголосила про тур:

Зауважимо, що Мадонну вже давно не бачили на грандіозних сольних концертах. Вона скасовувала виступи через проблеми зі здоров'ям та пандемію в Америці.

Мадонна є однією зі світових знаменитостей, які підтримують Україну. Вона закликала надати гуманітарну допомогу, а у квітні доєднувалась до онлайн-мітингу "Встань за Україну". На ньому були й інші селебрітіз – Біллі Айліш, Х'ю Джекман, Елтон Джон, Кріс Рок та інші.