Люди прощаються з російською мовою, – Леньо розповів про вплив війни на культуру українців

Через повномасштабне вторгнення росії більшість українців, які раніше спілкувалися російською, почали переходити на українську мову. Експерти кажуть, що війна серйозно вплинула на культуру українців.

Про це 24 каналу сказав лідер гурту KOZAK SYSTEM Іван Леньо. Він зізнався, що у 2014 році, коли гурт приїжджав у східні області України, до прикладу в Сєвєродонецьк, їх там сприймали "бандерівським" або дуже радикальним.

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За його словами, тоді це була абсолютно та сама війна, як і зараз. Але тепер їхні пісні шалено популярні, до них величезна увага.

Чому? Бо "визрів" народ… Російські ракети наробили багато горя, але вони й зробили певний поштовх до розуміння того, що все, що пов'язано з росією - від мови до культури, це абсолютне зло в планетарному масштабі,

– пояснив Леньою.

Він переконує, що росія – це країна, як чорна діра, вона не продукує нічого хорошого, вона налаштована на знищення.

"І люди почали прозрівати. І зараз, коли ми приїжджаємо з концертами в ті регіони, хоча тепер це гарячі точки військових, там нікому нічого не треба пояснювати. Всі, хто тримають зброю і є на передовій, з нами "в гармонії", – зізнався співак.

На його думку, зараз йде дуже цікавий і важливий історичний момент персональної еволюції кожного українця.

Багато хто в шоці від звірств російської армії. Дехто з тих людей, які залишилися в окупації, вірив, що росіяни нічого їм не зроблять, бо відчував їх, напевно, близькими собі чи братами. Але після таких страхіть окупантів, одна людина мені сказала, що він не буде більше розмовляти російською хоча б тому, щоб не мати з ними нічого спільного,

– розповів Леньо.

Він додав, що зараз йде еволюція розуміння того, що ми на світлій стороні, і Україна має бути українською, а все, що пов'язано з росією, має бути забуте нами. "І я відчуваю велику різницю, зараз в нас величезний прогрес", – додав артист.

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