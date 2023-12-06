150 артистів і магія свята: у Львові покажуть Різдвяний мюзикл, що нікого не залишить байдужим

10 та 11 грудня у Львові покажуть спектакль "Пиши листи до Миколая!". На масштабне дійство збереться близько 150 артистів.

Напередодні Різдва у Львові відбудуться спектаклі для всієї родини "Пиши листи до Миколая!". Прем'єрні покази масштабного Різдвяного мюзиклу пройдуть 10 та 11 грудня на FestRepublic.

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У Львові покажуть Різдвяний мюзикл

Різдвяний мюзикл – це масштабне дійство, під час якого на сцені збереться понад 150 артистів. Спектакль є чисто українського авторства.

На яскравій музичній виставі зберуться такі творчі колективи Львова: Академічний симфонічний оркестр INSO-Lviv, Національна хорова капела "Дударик", а також інші харизматичні вокалісти та актори.

Авторка Різдвяного мюзиклу – відома українська письменниця та видавець Мар'яна Савка.

Автори мюзиклу обіцяють, що він не залишить байдужим ані дітей, ані дорослих. Адже розповідає про українську родину, батько якої на фронті. Сім'я плете сітку для військових, а навколо неї розгортається головна інтрига вистави: чорти хочуть все зіпсувати, тоді як ангели можуть перетворити її на магічну.

Метафори історії, передчуття дива та свят, магія віршів і музики торкнуться серця кожного глядача.

Це про те, що ми всі і є міцна сітка – любові, захисту, сплетена з наших мрій та найбільшого бажання Перемоги,

– поділилась Мар'яна Савка.



Різдвяний мюзикл / Фото пресслужби