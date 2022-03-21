У Лондоні продають легендарну картину Бенксі: всі гроші підуть в київський "Охматдит"

На благодійному аукціоні в Лондоні, Велика Британія, анонімно виставили на продаж унікальну антивоєнну картину Бенксі — Вanksy’s CND Soldiers, unsigned. Тихий аукціон триватиме до 27 березня, всі кошти спрямують на підтримку дитячої лікарні НДСЛ Охматдит.

Торги за картину Бенксі починаються від 20 тисячі фунтів стерлінгів (понад 770 тисяч гривень). Так британська громадськість хоче допомогти дитячій лікарні "Охматдит" в Києві, де зараз у складних воєнних умовах лікують поранених дітей, які постраждали внаслідок російської агресії.

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Попри активні обстріли та авіаудари російської федерації, спеціалісти "Охматдиту" продовжують залишатися в Києві для захисту та лікування дітей і поранених, яких доставляють до лікарні,

– зазначають організатори акції.

Міністерство охорони здоров'я України висловлює щиру подяку усім благодійникам, які долучаються до збереження життя та здоров'я українців під час війни.

Значення антивоєнної картини Бенксі



Картина Бенксі CND Soldiers / Фото з офіційного сайту Бенксі

Картину було створено анонімним художником Бенксі у 2005 році. Вона вперше з'явилася біля будівлі парламенту в Лондоні під час антивоєнного протесту під керівництвом Браяна Хоу, англійського борця за мир. Тоді стало відомо про участь Великої Британії у війні в Іраку 2003 року, і той факт, що мільйони людей, включаючи солдатів, протестували проти вторгнення, як повідомляється, було проігноровано.

На картині CND Soldiers двоє солдатів сидять зі зброєю біля стіни, поки один з них домальовує на стіні знак миру. Він з'явився ще у 1957 році у Британській кампанії за ядерне роззброєння (CND) і тепер відомий як міжнародний символ миру у світі. Художник сатирично намагався підкреслити зіставлення озброєних солдатів зі знаком миру, які не бажають війни, а бажають миру.