Ліна Костенко про те, що передчувала напад росії: "Мені бомби о 4 ранку звичні"

Українська поетеса й письменниця Ліна Костенко в першому інтерв'ю за довгий час зізналась, що передчувала війну. Вона розповіла, що знайома з ранковими бомбами, бо пережила Другу світову.

Нещодавно українська письменниця Ліна Костенко отримала найвищу нагороду Франції. Після урочистостей вона розповіла свої думки про війну.

Важливо Ліну Костенко нагородили найвищою нагородою Франції – Орденом Почесного легіону

Ліна Костенко передчувала війну

Поетеса поділилась, що, на її думку, український народ ще не вилікувався. Втім, це треба буде вирішувати після перемоги.

Українська нація дуже різна: в українській нації є українці, а є ще малороси. Нам потрібно, щоби закінчилася війна перемогою України, тоді розберемося з усім. І від усіх хвороб усі будуть виліковані. Тому, що люди зараз порозумнішали. росія – це імперія давня. Це народ невільний, народ інерційний,

– розповіла Ліна Костенко.

"Не питайте мене про це, я дуже добре знаю, що таке росіяни, я не хочу нічого поганого говорити про росіян, і я ніколи не відчувала жодного поганого почуття до жодного народу, а зараз росіян я терпіти не можу. Я усі 30 років незалежності знала, що росія на нас нападе. Я це знала", – підкреслила поетеса.

Ліна Костенко додала, що під час війни Україна начебто прийшла до тями. "Я ж казала вам, що французи говорили про українців: перемога або смерть".

Скоро вийдуть нові книги Ліни Костенко

Письменниця зізналась, що працює над новими творами – віршами й прозою, де осмислювала події в Україні. Майже увесь час повномасштабної війни вона писала.

"Я належу до покоління, яке пережило Другу Світову війну, і мені бомби о 4-й ранку звичні. Я знову почула ті самі бомби, але не злякалася. Я ні разу не пішла в укриття. Перший місяць я не писала, а потім взяла себе до рук і почала писати", – поділилась Ліна Костенко.