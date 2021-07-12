Лілія Ребрик засвітила пишні груди у купальнику з прозорою вставкою: еротичне фото

Успішна українська телеведуча Лілія Ребрик рідко ділиться відвертими світлинами. Але в спекотний період літа вона ніжиться у басейні та показує фігуру в еротичних купальниках.

Успішна українська телеведуча й акторка Лілія Ребрик, на відміну від багатьох інших зірок, поки що відпочиває в Україні. Після робочого дня чи на вихідних зірка обожнює поплавати в басейні чи поніжитися на сонці.

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Пікантне фото Лілії Ребрик

Днями телеведуча опублікувала нове фото на особистій сторінці в інстаграмі. Вона усміхнено позувала перед об'єктивом, спершись на поручні басейну.

Для нового відвертого фото Лілія Ребрик приміряла еротичний чорний купальник з прозорою вставкою у зоні декольте. Так вбрання не тільки підкреслювало розкішну фігуру, але й звертало увагу на пишні груди акторки.

Лілія Ребрик доповнила спокусливий образ сріблястими сережками-підвісками, ланцюжком з підвіскою та сонячними окулярами. Для зручності вона зібрала волосся у пучок, а на обличчі зробила ніжний макіяж.



Лілія Ребрик / Фото з інстаграму Лілії Ребрик

Раніше Лілія Ребрик позувала у басейні в білому купальнику без бретелей. Він підкреслив сексуальну засмагу знаменитості та її пишний бюст.