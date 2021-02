У сорочці та топі: Лілія Ребрик зачарувала стильним повсякденним образом – фото

Популярна українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик вкотре похизувалася своїм повсякденним образом. Вона постала перед камерою у сорочці кольору хакі та чорному топі.

Джерело: інстаграм Лілії Ребрик

Лілія Ребрик часто публікує у своєму профілі фото, де показує look of the day. Вона є прикладом для багатьох жінок, яких надихає на створення цікавих, неординарних образів.

Дивіться також Лілія Ребрик підкорила ніжним танцем на березі океану: відео

Днями зірка зробила селфі у дзеркалі власного заміського будинку. Жінка не лише показала стильний образ, а й розповіла, за що любить середу.

Повсякденний look Лілії Ребрик

Телеведуча постала перед камерою у красивому вбранні. Вона одягнула світлі джинси з високою талією, короткий чорний топ та oversize сорочку кольору хакі, яку не застібала. Аутфіт знаменитості вийшов дуже сучасний і чудово підійде для буденних справ.

Біляве волосся красуня акуратно вклала, а на обличчі зробила ніжний макіяж з коричневими тінями на повіках і блиском на губах. Також увагу привертає червоний манікюр Ребрик.



Стильна Лілія Ребрик / Фото з інстаграму Лілії Ребрик

У дописі Лілія поділилася, за що любить середу. Ребрик розповіла, що у цей день планує вихідні, думає, як їх провести, куди поїхати, що купити та приготувати. Оскільки середа – екватор тижня, то вже є робочий ритм і сили, а втома ще не навалилася.

"І, звісно, люблю середу за те, що до суботи лише 2 ранки! Та у дитинстві я найбільше любила суботу, бо тоді вставала і лягала, коли заманеться", – зазначила акторка.