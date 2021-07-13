Лілія Ребрик зачарувала новим образом: фото у літньому костюмі

Телеведуча Лілія Ребрик показала прихильницям новий образ в ефірі ранкової програми. Вона постала перед камерою в красивому літньому смугастому костюмі.

Телеведуча позувала в компанії колег – співачки Олі Полякової та ведучого Анатолія Анатоліча. Знаменитості мило усміхалися та були щиро раді разом попрацювати.

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Літній look Лілії Ребрик

Звісно, що без уваги глядачів не залишився гарний look Лілії Ребрик. Для ранкового ефіру в спекотний день ведуча обрала комфортне та водночас стильне вбрання. Вона постала перед об'єктивами в чорно-білому смугастому костюмі, що складався з короткої спідниці та подовженого піджака. Також зірка одягнула ніжно-рожеву майку, яка застібалася на ґудзики.

Такий образ Ребрик поєднала з білими босоніжками на низькій підошві. Візажисти попрацювали над зачіскою та макіяжем ведучої. Її біляве волосся зібрали ззаду, залишивши лише декілька пасм, які спадали з боків. На повіки нанесли коричневі тіні, а на губи – світло-рожеву помаду. Сережки у вигляді рожевих пір'їн довершили жіночний look Лілії.



Лілія Ребрик з Олею Поляковою та Анатолієм Анатолічем / Фото з інстаграму каналу "Україна"