Лілія Ребрик зачарувала ніжним домашнім образом у блакитному костюмі: фото

Українська телеведуча Лілія Ребрик вкотре зачарувала прихильників домашнім образом. Вона постала перед камерою у красивому костюмі ніжного, блакитного кольору.

Лілія Ребрик готується до Великодня. У Чистий четвер вона організувала прибирання вдома. Звісно, що не залишила 711-тисячну аудиторію підписників без нового фото.

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Домашній look Лілії Ребрик

Для прибирання телеведуча обрала ніжне вбрання. Вона постала перед камерою у блакитному костюмі для дому. Вбрання складалося з футболки та шортів. Волосся Лілія акуратно вклала, а на обличчя не наносила макіяж.

Зірка похизувалася натуральною вродою, в руках тримала букет красивих блакитних тюльпанів та насолоджувалася їхнім запахом.



Домашній образ Лілії Ребрик / Фото з інстаграму Лілії Ребрик

У дописі Ребрик поділилася, що любить чистоту і намагається тримати дім в порядку. У цьому телеведучій допомагають порохотяги, мийні засоби, швабри, віники тощо. А в тиждень перед Великоднем знаменитість традиційно організовує генеральне прибирання.

"У цей час прибирання стає медитацією для мене. Це можливість поринути у свої думки, обдумати все, на що раніше не вистачало часу. Також це чудове фізичне тренування, після якого крепатура не гірша, ніж від спортзалу", – написала в публікації Лілія.