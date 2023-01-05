Лілія Ребрик відвідала батьків на свята: рідкісне сімейне фото розчулило мережу

5 січня 2023, 15:27
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Лілія Ребрик

Акторка та ведуча Лілія Ребрик на зимові свята приїхала до батьків. Зірка показала рідкісне фото з рідними.

Українська акторка та ведуча Лілія Ребрик після поїздки у передноворічну Одесу відвідала батьків. Вона поділилась рідкісним фото на своїй сторінці в інстаграмі. 

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Лілія Ребрик показала рідкісне фото з сім'єю 

На свята Лілія Ребрик разом з дітьми провідує рідних. Цього разу також не було винятку – акторка приїхала до Чернівців. Зірка поділилась, що попри війну, традиції в її родині – незмінні.

Всупереч обставинам – традиції залишаються незмінними. Тепла зустріч з батьками – це так важливо, зараз як ніколи. Це подовжує життя… Це дарує радість… І так спокійно на душі… Обійміть своїх рідних, хоча б подумки…
– розповіла акторка.


Лілія Ребрик з сім'єю / Фото з інстаграму Лілії Ребрик

Шанувальників зворушило фото Лілії Ребрик з родиною. Вони погоджуються з акторкою про те, що великим щастям сьогодні є побачити рідних.

  • "Дорога наша родина, Лілюсю! Сердечні вітання з Новим роком! Бережи Боже";
  • "Старша дівчинка схожа з бабусею, а молодшенька і Ліля схожі на дідуся і татуся";
  • "Це дійсно щастя – обійняти рідних. Мої батьки зараз на жаль далеко, подумки обіймаю кожного дня";
  • "Яке щастя. Коли батьки живі, здорові, поруч. Бережіть і надалі своїх рідненьких";
  • "Коли батьки поруч – це щастя. Душевного спокою вам, тепла, любові та миру";
  • "Щастя живе у родинному колі";
  • "Дуже душевні фото. Ми щасливі і багаті, поки живі наші батьки".
Додамо, 31 грудня Лілія Ребрик відсвяткувала сталеву річницю весілля з Андрієм Диким. Вона поділилась зворушливим дописом про 11 років шлюбу та показала фото, які зробила з чоловіком на минулу річницю. 
Автор: Марія Касій