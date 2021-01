У піджаку: Лілія Ребрик підкорила зухвалим образом – фото

Відома українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик вкотре розбурхала мережу зухвалим образом. Зірка постала перед камерою в елегантному вбранні та з насиченим макіяжем.

Успішна телеведуча є прикладом для багатьох жінок. Зокрема, Лілія Ребрик часто демонструє свій look of the day та показує варіанти стильних аутфітів для урочистих подій. На особистій сторінці в інстаграмі акторка опублікувала черговий схожий допис.

Звабливий образ Лілії Ребрик

Зірка оприлюднила ефектну світлину. Вона стояла напроти дзеркала у надзвичайно красивому та спокусливому вбранні. Телеведуча одягнула чорний корсет з відвертим декольте, яке підкреслило її пишний бюст. Також бачимо на Лілії красивий подовжений піджак, а талію вона підкреслила стильним поясом.

Біляве волосся красуня вклала в зачіску з мокрим ефектом і забрала назад. Особливу увагу приділила макіяжу. Очі Ребрик нафарбувала темними тінями, а губи – матовою помадою. Такий образ дуже личив знаменитості, підкреслив її природну красу та додав жіночності, сексуальності.



Спокусливий образ Лілії Ребрик / Фото з інстаграму Лілії Ребрик

У коментарях підписники Лілії залишають багато компліментів на її адресу і зазначають, що вона виглядає неперевершено.