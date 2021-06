Лілія Ребрик підкорила елегантністю в синій сукні: фото яскравого образу

Українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик зачарувала публіку новим літнім образом. Для ранкового ефіру в п'ятницю вона обрала яскраву синю сукню.

Лілія Ребрик щодня на особистій сторінці в інстаграмі ділиться яскравими кадрами з багатотисячною аудиторією прихильниць. Вона показує look of the day та надихає шанувальниць на нові неординарні образи.

Яскравий look Лілії Ребрик

Для одного з телеефірів ранкової програми Лілія обрала яскраве вбрання. Вона постала перед камерами у синій сукні з короткими рукавами. Такий колір актуальний в цьому сезоні й чудово підійде для спекотних літніх днів.

Ребрик поєднала сукню з білими туфлями-човниками на високих підборах. Біляве волосся вона зібрала у хвіст, залишивши декілька пасм, які спадали на обличчя. Макіяж знаменитості був з акцентом на очах і блиском на губах.

Серед прикрас аутфіт Лілії довершували довгі білі сережки. Телеведуча мило усміхалася й раділа, що попереду вихідні.



Лілія Ребрик у синій сукні / Фото з інстаграму Лілії Ребрик

Підписники зірки не залишили новий допис без уваги. У коментарях вони залишають на адресу Лілії багато приємних слів.