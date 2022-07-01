Оброблені пропагандою, – Лілія Подкопаєва згадала про тренерів з рідного Донецька

Абсолютна чемпіонка світу зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва виросла в Донецьку. Там досі живуть її друзі та тренери, але з ними вона не спілкується з 2014 року. Спочатку ті не підтримали Майдан, а потім раділи "русскому міру".

Лілія Подкопаєва побудувала приголомшливу спортивну кар'єру й давно виїхала з Донеччини. Однак там жили її друзі, тренери. Майже всі вони перестали для неї існувати 8 років тому, а зараз остаточно "оброблені пропагандою".

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Лілія Подкопаєва про "оброблених пропагандою" друзів і тренерів з Донецька

З 2014 року нас називали нациками, казали, що ми скакали на Майдані. Коли я намагалася донести, чому саме це відбувається, то я натрапила на стіну, що ніхто не хоче чути. Тому більше нічого близького в нас не може бути,

– розповіла Лілія Подкопаєва.

Вона вважає, що багато її близьких з Донбасу не підтримали Україну 2014 року, бо до останнього "топили" за свого земляка Януковича.

"Коли Янукович втік, вони говорили про те, що це неконституційно. Донеччани були за свого земляка. Вони вважали, що він зможе зробити для України щось добре й хороше. Коли почався Майдан, коли він тікав, як боягуз, то в них була боротьба всередині, вони не могли повірити", – вважає спортсменка.

Лілія Подкопаєва на Донеччині / Фото з інстаграму олімпійської чемпіонки

Лілія Подкопаєва про рідний Донецьк

Якщо багатьох українців війна торкнулася лише 24 лютого, то в чемпіонки забрала дім ще 8 років тому. Вона вважає, що найбільшою нашою помилкою було звикнути до війни на Донбасі.

Згодом ми всі звикли, а це була наша найстрашніша помилка. Тому зараз ми відчуваємо це по всій країні. Це, звичайно, дуже болісно, і дуже шкода, що все так відбулося,

– зізнається Подкопаєва.

"Я дуже сумую за Донецьком. Я завжди говорю, що Донецьк – це Україна, українське місто. Я вважаю, що дуже скоро це все знову буде одним цілим", – мріє олімпійська чемпіонка.