Валерій Харчишин з "Другої Ріки" озвучив дитячу казку: автор розповів про особливість книги

Лідер гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин озвучив книжку "Нокс. Крізь свідомість". Тепер її можна читати, слухати та навіть спостерігати у віртуальній реальності.

1 червня автор книжки "Нокс. Крізь свідомість" Антон Хуснутдінов з нагоди Дня захисту дітей анонсував оновлення, що сподобається прихильникам фантастичних пригод. Звичайне читання перетвориться на захопливу подорож віртуальним світом, розповіла пресслужба 24 Каналу.

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Валерій Харчишин озвучив казку

Автор книги "Нокс: Крізь свідомість" повідомив про співпрацю з лідером гурту "Друга Ріка" Валерієм Харчишиним. Він записав озвучку книги, яка чарує харизматичним голосом та надає ще більше живості таємничим подіям.

Коли мені запропонували озвучити дитячу книгу, попри всю свою зайнятість, я, не замислюючись, погодився з декількох причин. Як батько, я тільки за те, щоб збільшувати україномовний контент для наймолодших українців, який буде витісняти російськомовний. Тож долучитися до проєкту – це була ще одна можливість взяти в цьому безпосередню участь,

– поділився музикант.

"Також мені сподобався сучасний підхід автора книги Антона Хуснутдінова, адже це не просто дитяча аудіокнига, в ній присутня технологія доповненої реальності, тобто через додаток до книги можна подивитись, як виглядає та чи інша сцена у форматі 3D-анімації. І варто додати, що сюжет історії захопливий, тому впевнений, що багатьом дітям буде цікаво".



Валерій Харчишин та Антон Хуснутдінов / Фото з інстаграму

Оновлення до додатка доповненої реальності до книги пропонує неймовірний досвід читання. Доповнена реальність дозволить дітям взаємодіяти з персонажами та подіями прямо на сторінках книги, роблячи їхнє читання набагато цікавішим.

Важливо зауважити, що ця оновлена версія книги з доповненою реальністю випускається в рамках благодійної акції. 25% від продажу кожної книги буде передано дітям загиблих бійців 130 батальйону ТрО у благодійний фонд гурту "Антитіла". Ця ініціатива має на меті підтримку та полегшення умов життя дітей, чиї батьки служать українській армії, та надання їм можливості насолоджуватися літературою.