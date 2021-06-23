Lida Lee вразила мережу червоним пляжним образом: сексуальні вигини артистки

Українська співачка Lida Lee взяла участь у рекламі купальників від марки ритмоLOVE, яку випустив продюсерський центр Монатіка. Зірка позувала у звабливому червоному образі на узбережжі.

Спокуслива Lida Lee

Для чергових сексуальних фото підопічна Монатіка приміряла червоний суцільний купальник з глибоким вирізом на спині, а також надписом "Достопримечательность", що перегукується із першою піснею Lida Lee. Образ зірки завершував червоний капелюх з широкими крисами.

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Lida Lee у червоному купальнику / Фото з інстаграму Lida Lee

Ймовірно, фотосесія проходила біля річки Дніпро, оскільки позаду можна побачити пісок та густу зелень. Втім, локація фото не зменшує градус сексуальності, яку продемонструвала артистка. Знімки прокоментували чимало фанатів та відзначили чудові форми тіла співачки. Зазначимо, що ціна такого купальника – 900 гривень, річ також є у чорному кольорі.



Апетитні форми Lida Lee / Фото з інстаграму співачки