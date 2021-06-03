Леся Нікітюк захопила образом у трендовому костюмі: фото

Українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк оприлюднила декілька кадрів, на яких продемонструвала стильний образ. Вона позувала на камеру в костюмі трендового зеленого кольору, що актуальний цього сезону.

Леся Нікітюк продовжує диктувати тренди українським модницям. Вона постає перед камерами у красивих та актуальних аутфітах, показує останні новинки у світі моди.

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Трендовий образ Лесі Нікітюк

Блогерка оприлюднила декілька світлин, на яких постала перед камерою біля великої рослини. Леся одягнула костюм трендового зеленого кольору. Вбрання складалося з подовженого піджака на один ґудзик і шортів. Під піджак вона одягнула білий топ.

Леся вирішила додати образові особливого шарму за допомогою лаконічного намиста та сережок. Коротке волосся вона вклала рівно, а на обличчі зробила легкий макіяж, підкресливши натуральну красу.



Леся Нікітюк у зеленому костюмі / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк



Леся Нікітюк у зеленому костюмі / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк

Прихильники зазначають, що зірці дуже пасує такий look та засипають її компліментами у коментарях.