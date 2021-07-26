Леся Нікітюк зачарувала літнім образом у шортах з вишивкою: фото

Блогерка Леся Нікітюк декілька днів відпочивала в сонячній Чорногорії. Вона насолоджувалася красою гір і безмежного моря. Також дівчина не втратила нагоди похизуватися стрункою фігурою у відвертому вбранні. Для водної прогулянки обрала шорти з вишивкою та топ.

Леся Нікітюк не припиняє диктувати тренди українським модницям. Вона знає, як будь-де й будь-коли виглядати ефектно, тому постійно демонструє це.

Дивіться також Леся Нікітюк сексуально позувала в Чорногорії: фото у купальнику

На відпочинку в Чорногорії телеведуча показала декілька літніх образів. Одним із них похизувалася під час водної прогулянки на яхті.

Спокусливий образ Лесі Нікітюк

Леся постала перед камерою у коротких білих шортах з легкої тканини. Особливого шарму вбранню додавала вишивка у вигляді фіолетових квітів. Витончену талію блогерки підкреслив широкий пояс, який також був прикрашений вишивкою.

Такий низ зірка поєднала з коротким білим топом, а на плечі накинула светр лавандового кольору. Ніжний літній look Леся довершила прикрасами – ланцюжками, браслетами на руці та нозі й годинником. Коротке волосся вона вклала рівно, воно гарно майоріло на вітрі. На обличчі Нікітюк зробила легкий макіяж у нюдових відтінках.



Леся Нікітюк в Чорногорії / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк

Підписники знаменитості не залишають поза увагою жодну публікацію. Під цим дописом вони також засипали її компліментами.