Леся Нікітюк похизувалась розкішним тілом на Мальдівах: відверте фото в бікіні

Телезірка та народна улюблениця Леся Нікітюк чи не остання з українських знаменитостей вирушила на Мальдіви на зимові канікули. На розкішному курорті вона похизувалась бездоганною фігурою.

Джерело: інстаграм Лесі Нікітюк

На узбережжі Індійського океану красуня сфотографувалась у повен зріст, одягнувши для зйомки бікіні.

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Леся Нікітюк у бікіні на Мальдівах

Хоч ведуча приховує, з ким відправилась на романтичний острів, однак фотограф з таємничого незнайомця чи незнайомки чудовий. Для пікантного кадру Леся Нікітюк одягла блискуче бікіні бронзового кольору. Стрінги підкреслили апетитні стегна, а топ на тонких бретелях – груди. Пляжний образ модель довершила солом'яним капелюхом з чорною стрічкою.

На тлі безмежного океану Леся Нікітюк вигідно показала довгі стрункі ніжки та сексуальне тіло. Волосся білявки звабливо розвівалось на вітрі. Вона сфотографувалась у русі, а великі хвилі додали фото ефектності.

"Ніколи не побувати на Мальдівах – злочин! Пахати, полетіти на Мальдіви і потім рік сидіти на мівіні – тупість", – з гумором написала ведуча.



Леся Нікітюк в бікіні на Мальдівах / Фото Instagram / @lesia_nikituk