"Рубрика цьоця Наташа": Лесю Нікітюк розкритикували через губи – вона різко відповіла

Українська ведуча й блогерка Леся Нікітюк отримує чимало негативних коментарів та повідомлень. Вона різко відповіла хейтерам у мережі.

Блогерка та ведуча Леся Нікітюк висловилась про хейтерів та коментаторів, які висловлюють про неї думку під дописами чи в повідомленнях. Зірка в інстаграм-сторіз емоційно попросила їх не ділитися непроханими порадами.

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Леся Нікітюк різко відповіла фанам

Блогерка зізналась, що найчастіше їй пишуть 50-річні жінки, – вони розповідають Лесі, що робити із її зовнішністю. Зокрема, дорікають їй тим, що Нікітюк збільшує губи.

Шановна рубрика "цьоця Наташа" – ви поважні дами 50+, ви вирощуєте гортензії й виставляєте фотки з внуками, а ще прекрасні страви сфотографовані на не протерту камеру! Я з повагою ставлюсь до ваших коментарів про мої губи, але не ви будете мені розказувати, що і як я маю робити зі своєю зовнішністю,

– написала Леся Нікітюк.

Зірка додала, що має маму, яка добре справляється з роллю порадниці та "контролера". Вона порадила хейтерам слідкувати за собою та своїми доньками.

"Моя мама вашим дітям коменти не пише. Донатьте на ЗСУ і генератори, "цьоці Наташі" і всі суперкоментатори з закритими профілями. Не займайтеся х*рнею! Чи бл*дь біди мало?".

Леся Нікітюк підкреслила, що вміє захистити себе від нападок хейтерів та їхніх порад про те, як варто жити – чи виходити заміж або народжувати дітей. "Я завжди себе вміла захистити від злості, заздрощів і просто г*мна у мій бік. Я поважаю і люблю себе такою, якою я є. Тільки я сама буду вирішувати, як мені жити моє життя. Виходити заміж чи ні. Народжувати дітей чи (по-любому народжувати). В мене немає декількох життів, а є одне, яке я проживаю достойно у всіх поняттях".

Леся Нікітюк відповіла на критику / Фото з інстаграм-сторіз