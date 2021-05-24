Леся Нікітюк приголомшила відвертим образом у білому топі: сексуальний кадр

Успішна телеведуча та блогерка Леся Нікітюк похизувалася стрункою фігурою. Вона поширила фото з гримерки, де звабливо позує в короткому топі.

Блогерка поділилася звабливим фото з понад 3,7-мільйонною аудиторією підписників. Вона вкотре похизувалася бездоганним зовнішнім виглядом і фігурою.

Спекотно Леся Нікітюк випнула пружні сідниці в білому бікіні: гарячі фото з курорту

Відвертий образ Лесі Нікітюк

Знаменитість млосно позувала у гримерці. Вона постала перед камерою у джинсах і білому топі, який підкреслив бюст. Леся похизувалася стрункою талією, а також випнула пишні сідниці.

Волосся телеведуча вклала у легкі локони. На обличчі вона зробила бездоганний макіяж у натуральних відтінках з блискітками на повіках і матовою помадою на губах.



Спокусливий образ Лесі Нікітюк / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк

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