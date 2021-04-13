Леся Нікітюк позувала на узбережжі океану у відвертому бікіні: фото з Мальдівських островів

Українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк оприлюднила архівне фото з Мальдівських островів. Зірка позувала на узбережжі океану у відвертому бікіні та похизувалася стрункою фігурою.

Леся Нікітюк у час пандемії коронавірусу наважувалася літати на відпочинок за кордон. Зокрема, нещодавно вона побувала на Мальдівах. Знаменитість вирішила пригадати дні на райському острові та оприлюднила гарячий кадр.

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Леся Нікітюк на Мальдівах

Блогерка постала перед камерою на трапі на тлі неймовірно красивих пальм та бірюзовової водички океану. Вона одягнула бежевий суцільний купальник з чорними вставками. Вбрання підкреслило фігуру знаменитості та додало її образові сексуальності. Леся закцентувала увагу на довгих струнких ногах.

Волосся телеведучої гарно майоріло на вітрі. На обличчі вона зробила легкий макіяж у натуральних відтінках. Довершила пляжний look сонцезахисними окулярами, сережками та браслетом.

Також увагу привертала бездоганна золотиста засмага Нікітюк, на яку падали промінчики сонця.

"Переглянула фото з Мальдівів і побігла за "Баунті", – з усмішкою написала в публікації народна улюблениця.



Леся Нікітюк на Мальдівах / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк