Леся Нікітюк позувала у фешенебельному готелі Флоренції: фото з Італії

Українська блогерка і телеведуча Леся Нікітюк відправилася в Італію. Цього разу зірка прогулюється вуличками Флоренції. Вона показала фешенебельний готель, в якому зупинилася в цій мандрівці.

Знаменитість обожнює подорожі. Працюючи тревел-ведучою, вона побувала в більшості країн світу, тому тепер лише повертається в улюблені місця.

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Леся Нікітюк у Флоренції

Блогерка опублікувала фото з готелю, в якому зупинилася. Леся сиділа за вишуканим столиком і смакувала чай. Готельний номер виглядає розкішно – велике білосніжне ліжко, світильник, красиві меблі.

Нікітюк позувала на камеру в обтислому вбранні чорного кольору з акцентом на декольте. Серед прикрас її елегантний образ довершили довгі сережки, браслет та кольє. Коротке волосся зірка зібрала у хвіст ззаду, залишивши лише чубчик, який спадав на обличчя. Макіяж зробила в коричневих відтінках: з матовими тінями на повіках і блиском на губах. Як завжди, в Лесі був ідеальний манікюр молочного кольору.



Леся Нікітюк у Флоренції / Фото з інстаграму телеведучої



Леся Нікітюк у Флоренції / Фото з інстаграму телеведучої



Леся Нікітюк у Флоренції / Фото з інстаграму телеведучої



Леся Нікітюк у Флоренції / Фото з інстаграму телеведучої

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