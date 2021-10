Леся Нікітюк позувала в чорно-зеленому светрі та мініспідниці: фото осіннього образу

Успішна телеведуча та блогерка, народна улюблениця Леся Нікітюк опублікувала нові фото. Вона позувала на камеру в атмосферному закладі у вкороченому чорно-зеленому костюмі та шкіряній мініспідниці.

Леся Нікітюк для багатьох дівчат є іконою стилю. Зірка часто демонструє в інстаграмі свій look of the day і надихає прихильниць на стильні аутфіти. З настанням осені блогерка показує речі, що актуальні в цьому сезоні.

Дивіться також Леся Нікітюк приголомшила ефектним образом у шкіряному костюмі: стильні кадри

Осінній образ Лесі Нікітюк

Телеведуча позувала у світлому атмосферному закладі та ласувала смачною кавою. Леся позувала перед об'єктивом у чорних колготах і шкіряній лакованій мініспідниці. Поєднала такий низ з теплим вкороченим зелено-чорним светром у клітинку, який застібався на ґудзики.

Волосся Леся зібрала у зачіску ззаду, залишила лише декілька пасм, які спадали на обличчя. Макіяж зробила насичений:з акцентом на очах, які виділила чорним олівцем, та нюдовою помадою на губах. Серед аксесуарів її look довершили численні ланцюжки та сережки-кільця.



Осінній образ Лесі Нікітюк / Фото з інстаграму телеведучої

Також Нікітюк похизувалася світлим манікюром з кольоровими зображеннями фруктів.



Лесі Нікітюк п'є каву / Фото з інстаграму телеведучої



Осінній образ Лесі Нікітюк / Фото з інстаграму телеведучої

, нещодавно красуня приголомшила фанів тимчасовою зміною іміджу. Вона приміряла довгу перуку світло-рожевого кольору та шкіряну сукню. У такому образі Леся була схожа на американську бізнесвумен Кайлі Дженнер.