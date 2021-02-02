У сарафані з декольте: Леся Нікітюк показала звабливий образ на Мальдівах – фото

Відома українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк відпочивала на сонячних Мальдівах. Вона демонструвала там різноманітні спокусливі образи, один з яких – сарафан з відвертим декольте.

Джерело: інстаграм Лесі Нікітюк

Леся Нікітюк вже повернулася з Мальдів у Київ, проте продовжує ділитися з прихильниками контентом з острова. Вона зачарувала шанувальників, поставши на березі океану в романтичному образі.

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Романтичний look Лесі Нікітюк

Блогерка оприлюднила серію фотографій, які зробила на пірсі під час заходу сонця. Знаменитість постала перед камерою у світлому сарафані довжини міді на тонких бретелях. Пишний бюст народна улюблениця підкреслила за допомогою відвертого декольте.

Леся позувала босоніж, а в руках тримала білі босоніжки на підборах. Її шию прикрашало красиве намисто, а на руках були браслети. На обличчі Нікітюк зробила макіяж з акцентом на очах і коричневою помадою на губах. Розкішне волосся, яке майоріло на вітрі, вона вклала рівно.



Леся Нікітюк на пірсі на Мальдівах / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк



Леся Нікітюк на пірсі на Мальдівах / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк



Леся Нікітюк на пірсі на Мальдівах / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк



Леся Нікітюк на пірсі на Мальдівах / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк

У коментарях підписники знаменитості залишають багато компліментів на її адресу. Вони зазначають, що телеведуча, як завжди, виглядає неперевершено.