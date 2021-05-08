Леся Нікітюк показала розкішні форми в блискучому бікіні: спекотні кадри з Туреччини

Успішна українська телеведуча Леся Нікітюк після свят відправилась на відпочинок в Туреччину. Там зірка влаштовує еротичні фотосесії в купальниках.

Відома українська артистка Леся Нікітюк відпочиває в елітному готелі в Туреччині. Вона розбурхала уяву прихильників новими фото з відпустки.

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Гарячі фото Лесі Нікітюк

Знаменитість постала перед об'єктивом на гамаку на тлі моря. Вона лежала на подушці та пледі, а поруч з нею відпочивало миловидне кошеня.

Леся Нікітюк обрала для відпочинку блискучий купальник бордово-фіолетового кольору, що вдало підкреслював розкішні форми знаменитості. Спокусливий образ зірка доповнила тонким золотим браслетом на руці, ланцюжками на шиї й сонцезахисними окулярами.

Телеведуча розпустила довге волосся й одягнула стильний солом'яний капелюх. На обличчі Леся Нікітюк не робила макіяжу, тому змогла похизуватися й природною вродою.



Леся Нікітюк / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк



Леся Нікітюк / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк

Зауважимо, на цьому ж гамаку Леся Нікітюк релаксувала у вересні. Тоді зірка також завела мережу спокусливими світлинами.

Шанувальників захопили сексапільні кадри Лесі Нікітюк. Свої враження вони пишуть в коментарях: