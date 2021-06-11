Леся Нікітюк показала апетитні сідниці: спекотний кадр

Українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк похизувалася пишними сідницями у відвертому бікіні. Надзвичайно провокативне фото вона опублікувала після того, як зламали її сторінку в інстаграмі.

Днями інстаграм-сторінку Лесі Нікітюк зламали й поширили в мережі її інтимні фото та особисті листування. Блогерка емоційно прокоментувала такий інцидент і наголосила, що й сама може показати свої сідниці, бо любить їх.

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Нове еротичне фото Лесі Нікітюк

Після того, як зірка відновила доступ до акаунту, вона опублікувала в мережі архівне фото з відпочинку. Нікітюк позувала на пляжі на тлі бірюзової водички та красивого лісу.

Леся постала спиною до камери, демонструючи апетитну фігуру в купальнику. Вона одягнула чорне бікіні, трусики якого оголили пружні сідниці, та мереживну накидку. Волосся ведучої гарно майоріло на вітрі.



Леся Нікітюк показала апетитні сідниці / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк

Така публікація не залишилася без уваги 3,7-мільйонної аудиторії підписників блогерки. У коментарях вони зазначають, що неймовірно раді поверненню Лесі, а також засипають її компліментами.