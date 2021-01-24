Найкраща форма для цього: Леся Нікітюк планує позувати у фотосесії топлес

Відома українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк дала відверте інтерв'ю, у якому відповіла на багато цікавих запитань. Зокрема, знаменитість поділилася, що наступного року планує знятися у відвертій фотосесії повністю оголеною.

Леся Нікітюк стала гостею програми "В гостях у Дмитра Гордона". Під час розмови зірка розповіла цікаві подробиці з особистого життя, робочі моменти, а також поділилася своїми планами. Зокрема, наступного року блогерка планує знятися у фотосесії в стилі "ню".

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Леся Нікітюк є однією з найвідвертіших жінок в українському шоу-бізнесі. Вона не соромиться позувати в пікантних фотосесіях, хизуючись спокусливою фігурою. 33-річна блогерка ще жодного разу не фотографувалася повністю оголеною, проте наступного року прагне зробити це. Звісно ж, що результатом поділиться з понад 3-мільйонною аудиторією підписників у своєму інстаграмі.

"Покажу практично все оголене тіло. Якщо це було б 5 чи 3 роки тому, я б нізащо не погодилася. Зараз я розумію, що це найкращі мої роки та найкраща форма, щоб для себе зробити таку пам'ятну фотосесію", – розповіла Нікітюк.

Інтерв'ю Лесі Нікітюк: дивіться відео онлайн